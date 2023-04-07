حلت الفنانة وفاء عامر ضيفة الحلقة الـ16، من برنامج «رامز نيفر إند»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، في موسم رمضان 2023، والذي يتمحور حول مقلبين، وتختار إوزة المقلب الذي يتعرض له كل ضيف.

وخلال حلقة الفنانة وفاء عامر تعرضت لمجموعة من الصدمات القوية، خلال الحلقة وخاصة داخل «الغسالة» ، حيث سقطت أرضًا ولم يبادر رامز بمساعدتها لتقف مرة أخرى، ولكن تركها واستكمل المقلب.

وانتابت حالة من الرعب الفنانة وفاء عامر، إثر اقتحام ثور للمطعم المتواجد به، خلال مقلب “رامز نيفر إند”، ليباغتها الشيف المزيف بـ”التورتة” في وجهها.