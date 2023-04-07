طل الفنان ناصر القصبي بصحبة عبدالله السدحان في الحلقة السادسة عشر من مسلسل “طاش العودة” المذاع على قناة mbc.
وكان “القصبي” بشخصية “أبو صالح” يخطط لتزويج “السدحان” “أبو فهد” ذلك التاجر الثري الذي يملك المنزل الذي يسكن فيه.
وكان “السدحان” قد وعد “القصبي” بمنحه المنزل الذي يسكن فيه وسيارة وأموال مقابل أن يتوسط لتسهيل زواجه من أم “دحيّم” قبل أن يخرج والدها “دحيّم” من السجن.
أثناء مساعي “القصبي” لإتمام الزواج خرج “دحيّم” وجلس مع نجل الأول الأمر الذي أغضب “القصبي” وتجرأ وهدد “دحيّم” بالضرب وقام بسبه ما جعل الأخير يغضب وقام بضرب “القصبي” بشدة، وفشلت خطة “القصبي” بعدما تزوجت “أم دحيّم” من شخص آخر غير “السدحان”.
أم دحيّم انخطبت وطارت من يد أبو فهد💍🤣#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/LtUqWXE1Kf pic.twitter.com/mrYMemoJkC
— MBC1 (@mbc1) April 7, 2023
رنّه رن لين عض الأرض💔😭#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/LtUqWXE1Kf pic.twitter.com/hQpjYxPtkA
— MBC1 (@mbc1) April 7, 2023
أبو صالح عنده بشارة لكن ظهور دحيّم يربك كل المخططات🤣💔#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/LtUqWXE1Kf pic.twitter.com/SSVsHeM5B5
— MBC1 (@mbc1) April 7, 2023
التاجر أبو فهد يبي يخطب أم دحيّم 🥰#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/SFY1zQMc69 pic.twitter.com/KjTQmr0fff
— MBC1 (@mbc1) April 7, 2023
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