طل الفنان ناصر القصبي بصحبة عبدالله السدحان في الحلقة السادسة عشر من مسلسل “طاش العودة” المذاع على قناة mbc.

وكان “القصبي” بشخصية “أبو صالح” يخطط لتزويج “السدحان” “أبو فهد” ذلك التاجر الثري الذي يملك المنزل الذي يسكن فيه.

وكان “السدحان” قد وعد “القصبي” بمنحه المنزل الذي يسكن فيه وسيارة وأموال مقابل أن يتوسط لتسهيل زواجه من أم “دحيّم” قبل أن يخرج والدها “دحيّم” من السجن.

أثناء مساعي “القصبي” لإتمام الزواج خرج “دحيّم” وجلس مع نجل الأول الأمر الذي أغضب “القصبي” وتجرأ وهدد “دحيّم” بالضرب وقام بسبه ما جعل الأخير يغضب وقام بضرب “القصبي” بشدة، وفشلت خطة “القصبي” بعدما تزوجت “أم دحيّم” من شخص آخر غير “السدحان”.