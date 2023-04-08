حافظ نابولي على صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على مضيفه ليتشي 2-1، ضمن الجولة 29 من البطولة.

تقدم جيوفاني دي لورينزو لنابولي في الدقيقة 18 من المباراة، بينما أدرك فيديريكو دي فرانسيسكو التعادل لصالح ليتشي في الدقيقة 52.

وسجل هدف التقدم لنابولي حارس ليتشي فلاديميرو فالكوني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64.

وبهذه النتيجة، يواصل نابولي صدارة البطولة برصيد 74 نقطة بفارق 19 نقطة عن لاتسيو الوصيف بينما تجمد رصيد ليتشي عند 27 نقطة في المركز الـ16.

وضاعف فريق ساليرنيتانا الأول لكرة القدم، معاناة إنتر ميلان وتعادل معه 1-1، في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي.