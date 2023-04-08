غادر مدرب فريق نادي الهلال، رامون دياز، مؤتمره الصحفي دون استكماله احتجاجا على التحكيم في مباراة فريقه أمام فريق الشباب.

وهاجم “دياز” حكم مباراة فريقه اليوم أمام الشباب الحكم ماجد الشمراني، مضيفا أن هذه المرة الثانية التي يستقصد فيها الهلال كما فعل أمام الأهلي من قبل.

وتابع :”ما فائدة الفار إذا الحكم لم يرجع للاستعانة بها في لقطة ميشيل الواضحة ويحتسب لنا ركلة جزاء، حتى هدف الشباب الثاني كان من خطأ لصالح الهلال حتى أن الحكم الرابع شاهد الخطأ فيما أصر الشمراني على رأيه”.

واختتم حديثه بقوله:” ربما هذه هي الطريقة الوحيدة لإيقاف الهلال”، بعدها اعتذر المدرب عن أية سؤال معلل ذلك بأنه لن يضيف أي شي يخص المباراة.