حمل الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال، الحكم ماجد الشمراني، مسؤولية الهزيمة أمام الشباب، بثلاثية نظيفة.

وقال دياز في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي:”الطريقة الوحيدة لإيقاف الهلال عن المنافسة على لقب الدوري هي بتكليف حكام غير أكفاء”.

وتابع:”لدينا شاشة على دكة البدلاء نستخدما لمتابعة أحداث المباراة وبعض اللقطات، ولقد شاهدنا بوضوح الأخطاء التي أرتكبها الحكم”.

وأضاف:”حكم المباراة لم يحتسب ضربة الجزاء الواضحة لميشايل، وهذه ثاني مرة يتجاهل فيها الحكم إحتساب ضربة جزاء لنا بعدما فعل ذلك أمام الأهلي في فترة سابقة”.

وواصل:”مباراة اليوم كانت أكبر من “الحكم”، وكان له اليد في تحويل نتيجة المباراة، تسبب في أخطاء كارثية، وضغط لاعبينا بالبطاقات الملونة”.

واختتم :”أعتذر عن إكمال المؤتمر، واكتفي بشرح ما حدث من حكم المباراة”.