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السبت8 ابريل

المفرج يعلق على خسارة الهلال أمام الشباب: ماحدث غريب ومثير للتساؤلات

منذ 9 ثانية
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المفرج يعلق على خسارة الهلال أمام الشباب: ماحدث غريب ومثير للتساؤلات
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علق فهد المفرج المدير التنفيذي لإدارة كرة القدم في الهلال، على خسارة فريق الهلال أمام فريق الشباب بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس ضمن دوري روشن.

وقال فهد المفرج، إن ماحدث غريب ومثير للتساؤلات، مشيرا: كأن الهدف إبعاد الهلال عن المنافسة تم تداول خبر أن الهلال تمت استشارته عن جدوله قبل نهائي آسيا.

ولفت: لم يحدث ذلك، على العكس واجهنا فرق مرتاحة تحت ضغط رهيب، والهلال يلعب 4 مباريات في 10 أيام، ولا تقل هذه ضريبة المنافسة.

وتابع: هل هذا جزاء لمن يمثلك بشكل قوي في المحافل العالمية، مشيرا: هناك علامة استفهام كبيرة على ما حدث، متسائلا:” لماذا لم يذهب الحكم لتقنية الفيديو”.

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