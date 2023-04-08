قال الإعلامي خالد الشنيف، إن حسب المصادر غرفة الفار المركزية لم تعمل في مباراة الهلال والشباب.

وأشار الإعلامي خالد الشنيف: كانت تجربة أولى للغرفة المركزية، وفق “ملعب SBC”.

وكانت فريق الهلال خسر أمام فريق الشباب بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن دوري روشن.

وأحرز أهداف الشباب حسين القحطاني في الدقيقة 55، وكريستيان جوانكا في الدقيقة 68، وهتا باهبري في الدقيقة 7+90.