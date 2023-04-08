كشف السفير عبدالله المعلمي، عن موقف أحرج خلاله مندوب سوريا بالأمم المتحدة “بشار الجعفري” أمام العالم نتيجة خطأ لغوي.

وقال عبدالله المعلمي: في إحدى المناسبات، قال الجعفري، بيت شعر:” ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء”، ولكنه لم يقوله بهذا الشكل وإنما قالها بطريقة انكسر معها البيت.

وأشار:” عندما جاء دوري في الحديث، قلت في البداية احترم قدرات السفير بشار الجعفري اللغوية واهتماماته الأدبية، ولكن أود أن أوضح له أن بيت الشعر الذي أورده كسر وزنه”.

وتابع أن مندوب سوريا غضب من التصحيح، كما حاول إفهامه أنه يوضح الأمر، وأن الحق أحق أن يتبع، وليس هناك ما يغضب.