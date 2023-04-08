كشفت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير تصميم البنية التحتية، مدير البنية التحتية، مدير التطوير/ خطط الأصول، مدير أول التطوير/ التصاميم، مدير التسويق والعلاقات العامة والاتصالات.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 7 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 6 يونيو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة القدية للاستثمار