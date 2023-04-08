أكد الكاتب الاقتصادي فهد البقمي أن الشفافية في منصة “جود الإسكان” شجعت الكثير من رجال الأعمال والأفراد على التبرع.

وقال البقمي :” المتبرع يجد ضالته في منصة جود وذلك بسبب الشفافية العالية حيث أن الحكومة تشرف عليها وهناك رقابة عالية على هذه الأموال”.

وأضاف ” فهذه الشفافية شجعت الكثير من رجال الأعمال في التواجد وهذا الأمر شجع كذلك المجتمع في التبرع بشكل عالي حيث شاهدنا الأرقام في تزايد “.