أكد الكاتب الاقتصادي فهد البقمي أن الشفافية في منصة “جود الإسكان” شجعت الكثير من رجال الأعمال والأفراد على التبرع.
وقال البقمي :” المتبرع يجد ضالته في منصة جود وذلك بسبب الشفافية العالية حيث أن الحكومة تشرف عليها وهناك رقابة عالية على هذه الأموال”.
وأضاف ” فهذه الشفافية شجعت الكثير من رجال الأعمال في التواجد وهذا الأمر شجع كذلك المجتمع في التبرع بشكل عالي حيث شاهدنا الأرقام في تزايد “.
فيديو | الكاتب الاقتصادي فهد البقمي: الشفافية في منصة "جود الإسكان" شجعت الكثير من رجال الأعمال والأفراد على التبرع#اكتتاب_جود#الإخبارية pic.twitter.com/xeSHx5L5hV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 7, 2023
ما تقصر يا الأخو الفاهم المطبوخ والحريص على الخير
عساك في الخير وعلى الخير وفي الجود دائما