كشفت بعض مواقع الإنترنت عن مواصفات Galaxy Tab S9 Ultra، أكبر وأفضل حاسب لوحي ستطرحه سامسونغ هذا العام.

وسيأتي الجهاز بهيكل متين وأنيق بأبعاد (326.4/208.6/5.5) ملم، وزنه 737 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68، فيما سيحصل على شاشة Super AMOLED بمقاس 14.6 بوصة دقة عرضها (2960/1848) بكسل.

ويبلغ ترددها 120 هيرتزا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش، ويمكن الكتابة والرسم عليها والتحكم بها عبر قلم ذكي مرفق بالحاسب، كما سيحصل الحاسب على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+6) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية ثنائية العدسة أيضا بدقة (12+12) ميغابيكسل.

وسيعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات One UI 5.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.