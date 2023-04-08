قال الشيخ صالح المغامسي أن يرجى أن يُنشئ الله على يديه مذهبًا إسلاميًا فقهيًا جديدًا.

وأضاف ” أنا لا أؤمن بالضعف والعجز لأن عطاء الله أكبر، لكنني أعلم أن الثغرة الموجودة في الأمة اليوم هي إيجاد مذهب فقهي إسلامي جديد يتلاشى أقدر الإمكان ما قد فات وأن المراجعة لما قد سلف أمر لابد منه”.

وتابع ” في كل مرحلة من مراحل البناء الفقهي للأمة يطغى شئ، الآن لابد في هذا الزمن إعادة مسألة ما الذي طغى فلابد من تحرير المسائل، طغى السند فدخلت أحاديث صعب نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم “.