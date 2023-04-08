أقدمت امرأة تركية على قتل شقيق زوجها بأسلوب مرعب ودموي انتقاما منه فقد دهسته بسيارتها، ثم اقتربت منه وهو فاقد الوعي وأطلقت على رأسه رصاصة أردته قتيلا للحال وسط أحد شوارع مدينة “أورفة” بتركيا

وبعدها صرخت وهي تقول “غسلت شرفي” ثم طلبت من الناس حولها الاتصال بالشرطة لتسليم نفسها،فيما

أفادت مصادر محلية نقلاً عن المحققين أن المتهمة كانت تربطها علاقة غير شرعية بشقيق زوجها.

ولفتت إلى أن تلك العلاقة كانت قد انتهت وحين رغب المجني عليه في مواصلة ماكان بينهما رفضت فهددها بأنه ، كان يصوّر كل “معاشرة” بينه وبينها من حيث لم تكن تدري، الأمر الذي جعلها تخطط لمقتله في النهاية ثم سلمت نفسها .