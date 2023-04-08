كشفت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أجهزة المعدات/ الصيانة: شهادة الدبلوم في تخصص الأجهزة والتحكم، أو ما يعادلها، مشغل معدات: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 7 إبريل 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة التصنيع الوطنية