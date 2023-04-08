أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن مشروب قمر الدين يتم تحضيره بكميات عالية من السكر؛ ما يؤثر في مستوى السكر في الدم لمرضى السكري، مؤكدة أنه “لم يثبت علمياً أن له تأثيراً على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم”.

وقالت الهيئة، عبر حسابها على “تويتر”، عارضة لما يقوله بعضهم من أن “مشروب قمر الدين يمكن أن يتـسـبّب فـي حـدوث اضطرابات لمرضى السكري، كمـا أنـه يزيـد مـن نسبة الكوليسترول بالدم”.

وأضافت: “عـادة يتـم تحضيـر مشـروب قمـر الديـن بكميات عالية من السكر؛ ما قد يؤثر في مستوى السكر فـي الـدم لـدى مرضى السكري، ولـم يثبت علمياً أن استهلاك هذه المشروب له تأثير على نسبة الكوليسترول في الدم”.

وأوصت “الغذاء والدواء”، بالتقليل من تناول هذه المشروبات، لافتة إلى أنه يمكن تحضيرها منزلياً بطريقة صحية أكثر باستخدام المشمش الطازج بسكر أقـل.