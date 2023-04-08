يحتوي التفاح على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، كما وجد أن التفاح له فوائد في التحكم في الوزن ، ومنع مخاطر الإصابة بمرض السكري ، و تعزيز صحة الدماغ والقلب و الأسنان، حيث أكدت دراسة أن هناك ٩ فوائد للتفاح مدعومة علمياً

1. انقاص الوزن

أظهر تقرير نُشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول تفاحة كاملة يقلل من الشهية.

أظهر تقرير آخر في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية أن مادة البوليفينول (مضادات الأكسدة الطبيعية) الموجودة في التفاح تساعد في إنقاص الوزن ولها تأثيرات مضادة للسمنة.

2. تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

وجدت دراسة نشرت في مجلة Food & Function أن تناول التفاح والكمثرى يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 18٪.

3. أمراض القلب وصحة الدماغ

يساعد البوليفينول الموجود في التفاح على الوقاية من مرض السكري وأمراض القلب. الكيرسيتين ، مادة كيميائية موجودة في التفاح ، تدعم أيضًا صحة الدماغ.

4. مضادات الأكسدة

يساعد الكيرسيتين ، وهو نوع محدد من مادة البوليفينول الموجودة في التفاح ، في العديد من المجالات المتعلقة بالصحة العامة نظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة. يساعد في علاج مشاكل الالتهاب بشكل عام ، ولكن وفقًا لمجلة Foods Journal ، يمكن أن يساعد في محاربة مرض الزهايمر والخرف بشكل خاص.

5. خفض الكولسترول

وجدت دراسة نشرت عام 2019 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن نسبة الكوليسترول مرتفعة قليلاً ، وأن أولئك الذين يتناولون تفاحتين يوميًا لديهم نسبة أقل من الكوليسترول “السيئ” ، وتوسع الأوعية الدموية ، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. وقد يتم تقليل المخاطر.

6. يخفض ضغط الدم

إن تناول تفاحة من وقت لآخر هو أسهل طريقة لقياس ضغط الدم بشكل صحيح ، وجدت دراسة نشرت في عام 2020 أن الأطعمة الغنية بالفلافانول مثل التفاح تساعد في خفض ضغط الدم.

بالإضافة إلى المساعدة في خفض ضغط الدم ، ذكرت مجلة Molecules أن الفلافانول لها أيضًا خصائص مضادة للسرطان ومضادة للفيروسات.

7. تحسين بكتيريا الأمعاء

يساعد تناول التفاح بانتظام على زيادة بكتيريا الأمعاء المفيدة. وجدت دراسة نشرت عام 2017 في مجلة Nutrients أن تناول أنواع مختلفة من التفاح يزيد من عدد الفطريات الشعاعية المفيدة في أمعاء الأشخاص ، ومن المعروف أنها ضرورية لصحة الأمعاء بشكل عام وتحسين الهضم.

8. حماية صحة أسنانك

وجدت دراسة علمية نُشرت عام 2018 في PLoS One أن تناول التفاح قد يقلل من قابلية البكتيريا في الفم ، مما يحافظ على مينا الأسنان بيضاء ويقل احتمال تلفها بمرور الوقت.

9. تحسين رائحة الفم الكريهة

بدلاً من الاستيلاء على فرشاة أسنان بعد تناول الثوم مباشرة ، يوصي الخبراء بتناول تفاحة.