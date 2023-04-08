يستهدف نادي برشلونة عودة النجم العالمي ليونيل ميسي إلى الفريق في صفقة انتقال مجانية بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري. حيث ينوي برشلونة بيع الثلاثي الإسباني فيران توريس، البرازيلي رافينيا، الإسباني أنسو فاتي بهدف التعاقد مع ميسي.

َويخطط مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز لبيع الثلاثي لأنه غير مقتنع بأدائهم حيث يأمل في بيع فيران توريس بمبلغ 55 مليون يورو.

وينوي برشلونة بيع فاتي ورافينيا الثنائي المطلوب بقوة في الدوري الإنجليزي بمبالغ ضخمة.