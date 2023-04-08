قال المعلق الإماراتي عامر عبدالله، إن مباراة الهلال والشباب بها أخطاء تحكيمية كبيرة لا يجب أن تحدث في دوري مثل الدوري السعودي.

ولفت أن المباراة كان بها ركلة جزاء واضحة للاعب الهلال ميشايل ديلغادو وكان الركلة واضحة وضوح الشمس، مبديا استغرابه من عدم استدعاء حكم الفار لحكم المباراة لحسم وجود ركلة الجزاء من عدمها.

وأكد أن الهدف الثاني لنادي الشباب جاء بلمسة يد، وكانت اللمسة واضحة، مضيفا أن حكم المباراة تجاهل الضرب الذي تعرض له جوستافو كويلار ما أدى إلى غضب الأخير ونشوب مشاجرة بينه وبين أحد لاعبي الشباب انتهت بطره من المباراة.

يذكر أن فريق الهلال خسر أمام فريق الشباب بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس ضمن دوري روشن.