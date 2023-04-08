شهدت حلقة اليوم السبت من برنامج “ستوديو 23″، تقليد الفنان وليد قشران لحارس الهلال والمنتخب الوطني محمد العويس.

وفي إطار كوميدي، ظهر قشران مقلدا للعويس، ويتحدث عن أنباء انتقاله من ناديه الحالي لنادي آخر، موضحا أنه إذا النادي لم يقدم العرض المناسب له لن يقبل.

وبخصوص التصاريح ضده من جماهير الأندية الأخرى، قال القشران: “نحن نفوز ناخدهم رايح جاي وهم يرجعون بالطيارة بدري من الساعة 7 وهم بالفراش نايمين”.