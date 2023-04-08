أدى الفنان راشد الشمراني شخصية رجال أعمال كان يرى نفسه مدير ناجح وأب وزوج مثالي إلا أن جهاز مسجل كشف له حقائق كان لا يراها عن نفسه.

وجسد “الشمراني” في الحلقة 17 من مسلسل “طاش العودة” المذاع على قناة mbc شخصية “أبو تركي” رجل الأعمال الناجح، واقترح عليه أحد موظفيه وضع مسجل صوتي في غرف موظفي الشركة لمعرفة الموظف المهمل أو الذي يسرب أسرار العمل أو يتحدث عنه بسوء فوافق “الشمراني” على هذه الفكرة.

واكتشف “الشمراني” أن الموظفين يروا أنه مدير سيكوباتي يفرض الخصومات والجزاءات، فشعر بالصدمة، وفكر أن يستخدم الجهاز ذاته في منزله لمعرفة رأي عائلته فيه فشعر بالصدمة مرة أخرى عندما اكتشف أن أسرته ترى أنه أب وزوج يصعب تحمله فقرر أن يغير من طريقة تعامله مع الآخرين.