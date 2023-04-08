أدى الفنان راشد الشمراني شخصية رجال أعمال كان يرى نفسه مدير ناجح وأب وزوج مثالي إلا أن جهاز مسجل كشف له حقائق كان لا يراها عن نفسه.
وجسد “الشمراني” في الحلقة 17 من مسلسل “طاش العودة” المذاع على قناة mbc شخصية “أبو تركي” رجل الأعمال الناجح، واقترح عليه أحد موظفيه وضع مسجل صوتي في غرف موظفي الشركة لمعرفة الموظف المهمل أو الذي يسرب أسرار العمل أو يتحدث عنه بسوء فوافق “الشمراني” على هذه الفكرة.
واكتشف “الشمراني” أن الموظفين يروا أنه مدير سيكوباتي يفرض الخصومات والجزاءات، فشعر بالصدمة، وفكر أن يستخدم الجهاز ذاته في منزله لمعرفة رأي عائلته فيه فشعر بالصدمة مرة أخرى عندما اكتشف أن أسرته ترى أنه أب وزوج يصعب تحمله فقرر أن يغير من طريقة تعامله مع الآخرين.
جهاز خطير يستخدمونه مدراء الشركات😏😂#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/mipjdfzolj pic.twitter.com/CwWfhMOSZ8
— MBC1 (@mbc1) April 8, 2023
مسجل صوت الموظفين وكل واحد يذب عليه😆💔#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/TGprEdaxaF pic.twitter.com/4vqqslY9OA
— MBC1 (@mbc1) April 8, 2023
أبو تركي يسترجع ذكريات الماضي بعد فراق الوالدين💔 #طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/bvB2e9IHus pic.twitter.com/DCIba1EL1e
— MBC1 (@mbc1) April 8, 2023
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