كشف محمد الجدعان وزير المالية، الجملة التي يكررها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعاته.

وقال “الجدعان”، خلال حديثه في برنامج “حكاية وعد” المذاع على قناة “mbc، إن ولي العهد في كثير من الأحيان يذهب للشخص الذي لم يتحدث في الاجتماعات ويقول له “انت ما علقت أيش رأيك في الموضوع”.

وأكد أن ولي العهد يستمع إلى آراء الجميع قبل أن يبدي رأيه وذلك حتى لا يؤثر على أحد أو يمنع أحد من طرح رأيه في الموضوع الذي يتم مناقشته.