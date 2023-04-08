وجهت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز رسالة لزوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على خلفية اتهامه ومحاكمته بشأن “مدفوعات الأموال الصامتة”.

وادعت ستورمي دانيالز في مقابلة تلفزيونية أنه كان لديها علاقة رومانسية خارج نطاق الزواج مع ترامب في عام 2006.

وقالت إنها تشعر “بالسوء” تجاه “ميلانيا ترامب” بعد أن سألها المذيع بيرس مورغان عما إذا كان لديها أي تعاطف معها، مضيفة: “اتصلي بي إذا كنت تريدين مني أن أشهد على طلاقك”.

وكان ترامب قد أكد خلال محاكمته، بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية مرتبطة بمبالغ مالية صامتة بلغت 130 ألف دولار دفعت لممثلة الأفلام الإباحية.