صرح مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام، بأنه راضٍ عن مستوى الحكام السعوديين، ويريد أن يراهم الأفضل.
وقال نافارو: “راضين عن مستوى الحكام لأننا نرى تطورا، وأطمح لرؤية الحكام السعوديين الأفضل في آسيا وفي منافسات عالمية وفي كأس العالم القادمة ستشاهدون فريق من الحكام السعوديين”.
وأضاف: “عندما يكون المدرب أو الرئيس يحتاجون التواصل معنا نذهب لمركز الفار ونشاهد الفيديوهات ونتناقش وبعد الاجتماع نحاول تقريب وجهات النظر”.
مانويل نافارو – رئيس لجنة الحكام:
أطمح لرؤية الحكام السعوديين الأفضل في آسيا.. وفي كأس العالم القادمة ستشاهدون فريق من الحكام السعوديين#VAR | #SSC pic.twitter.com/EyaiwgSShJ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 8, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً