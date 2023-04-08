صرح مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام، بأنه راضٍ عن مستوى الحكام السعوديين، ويريد أن يراهم الأفضل.

وقال نافارو: “راضين عن مستوى الحكام لأننا نرى تطورا، وأطمح لرؤية الحكام السعوديين الأفضل في آسيا وفي منافسات عالمية وفي كأس العالم القادمة ستشاهدون فريق من الحكام السعوديين”.

وأضاف: “عندما يكون المدرب أو الرئيس يحتاجون التواصل معنا نذهب لمركز الفار ونشاهد الفيديوهات ونتناقش وبعد الاجتماع نحاول تقريب وجهات النظر”.