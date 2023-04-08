شاهد..تقليد الفنان عبدالمجيد عبدالله

تضمنت حلقة اليوم السبت من برنامج “ستوديو 23” الساخر، تقليد الفنان عبدالمجيد عبدالله.
وظهر مقلد عبدالمجيد عبدالله، يغني أغنيته الشهيرة “رد الصدى”، بينما يقوم بتقليد حركاته أثناء الغناء.
ويضم “ستوديو 23” نخبة من نجوم الكوميديا متضمنا فقرة التقليد التي حققت حضوراً عالمياً في الموسم الماضي إثر تقليد بعض الشخصايات المعروفة.
حالة الرومانسية بحفلات عبدالمجيد عبدالله في ستوديو23 💔🤣@W_Z_4
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/Ml8HPy53yN#ستوديو23#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/W4JKHpY6nF
— MBC1 (@mbc1) April 8, 2023
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