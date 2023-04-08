شاهد..تقليد الفنان عبدالمجيد عبدالله

تضمنت حلقة اليوم السبت من برنامج “ستوديو 23” الساخر، تقليد الفنان عبدالمجيد عبدالله.

وظهر مقلد عبدالمجيد عبدالله، يغني أغنيته الشهيرة “رد الصدى”، بينما يقوم بتقليد حركاته أثناء الغناء.

ويضم “ستوديو 23” نخبة من نجوم الكوميديا متضمنا فقرة التقليد التي حققت حضوراً عالمياً في الموسم الماضي إثر تقليد بعض الشخصايات المعروفة.