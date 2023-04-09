دخلت مذيعة برنامج سوالف رمضان المذاع على قناة روتانا خليجية، مها منصور، في نوبة ضحك بعد سقوط حلق ترتديه على الهواء.

وحاولت أن تتمالك نفسها إلا أن الموقف الطريف الذي حدث لها جعلها تفقد السيطرة وتدخل في نوبة ضحك.

وعلقت زميلتها ريم بساطي على الموقف وقالت :”عادي يا مها يطيح الحلق على الهوا”، ما دفع الجميع للضحك.