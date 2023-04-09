قال الباحث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، إنه يجب أن يكون قوام عصير الفواكه الذي تعمله وليس مائي باللب وحتى بالقشور لبعض الفواكه كالمشمش والخوخ والتفاح والكمثرى.

وأشار فهد الخضيري: بقشورها ولبها ولاترمي اللب والقشور.. ففيها فوائد كثيرة ومعادن ومكونات هامة فلا تصفّي العصير اوتشخله لانك سوف تفقد تلك الفوائد ومنها ألياف عالية لعلاج القولون.

وتابع: هذا العصير باليافه واللب هو الصحي ولا يرفع السكر بسرعة “المؤشر الجلايسيمي قليل جداًوهو الأصح”، مشيرا: بينما العصير المائي المصفى “المشخول” فهو عبارة عن سكريات عالية جداً ولو كانت سكر فواكه فهي محسوبة ضمن السكريات التي ترفع السكر، فلا تصفي العصير ولا تفلتره بل تناوله باليافه.