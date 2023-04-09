تحدث لاعب نادي النصر السابق فهد الهريفي، عن سبب اعتزاله مبكرا، قائلا: إذا كان هناك قرار خاطئ اتخذته هو قرار اعتزالي وأنا في قمة مجدي وفترة 3 سنوات ليست سهلة.

وأشار فهد الهريفي: هذا القرار كان فيه تأثير كبير وأسباب جوهرية من ضمنها كان هناك تصادم بيني وبين الأمير عبدالرحمن وأعتقد أني عاقبت نفسي.

ولفت إلى أنه كان حينها لا يستطيع أن ينتقل إلى أي نادي آخر، موضحا أن الأمير فيصل بن فهد قال له أنت لاعب مشهور ولك جماهيرك يا تجلس في نادي النصر يا تجلس في بيتك.

وأوضح أنه انضم إلى المنتخب السعوي في عام 1994م بالواسطة رغم استحقاقه بأنه كان متعلقا في عام 1994 ، مضيفا: الكل يقول إنه بطل وإنه نجم الموسم كيف ما يروح للمنتخب.

هل انضم فهد الهريفي إلى المنتخب السعوي في عام 1994م بالواسطة؟#ذات_فهد_الهريفي @Fahadalhurifi @samialjaber pic.twitter.com/iOw0PcsX9D — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 8, 2023