قررت إدارات تعليم مكة وجدة والطائف وبيشة وجازان وشرورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب.

وأشارت إدارات التعليم في الطائف وبيشة وشرورة، إلى أن الدراسة ستكون عن بُعد عبر منصّة “مدرستي” في جميع المحافظات التابعة لها تعليمياً.

وأشارت إدارة تعليم جازان، إلى أنه تقرر تحويل الدراسة عن بُعد اليوم عبر منصة مدرستي في مكتب تعليم العارضة والمدارس التابعة له.

كما أعلنت إدارة التعليم في جدة، عن تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

ودعت إدارة التعليم في مكة المكرمة، لتعليق الدراسة الحضورية في مدارس مكة والجموم وبحرة والكامل اليوم لجميع الطلبة والمنسوبين والمنسوبات.