أوضح فهد الهريفي نجم النصر السابق، أن عدم انضباط لاعبي المنتخب السعودي في كأس آسيا عام 1992، كان السبب في خسارتهم للنهائي أمام المنتخب الياباني في تلك البطولة.

وأشار فهد الهريفي: المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا عام 1992 كان يملك لاعبين على أعلى مستوى ولكن عدم الانضباط جعلنا نخسر النهائي أمام اليابان وكان هذا عقابًا لنا، وفق برنامج ” ذات مع سامي الجابر”.

وتابع: كنت كبش فداء في تلك النسخة من البطولة وهذا ما جعلني أتوقف عن اللعب مع المنتخب لفترة.