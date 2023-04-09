تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو:4٫12417 مقابل الريال 0٫24243
الدولار: 3٫75112 مقابل الريال الواحد 0٫26659
درهم إماراتي:1٫02138 مقابل الريال الواحد 0٫97907
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74008
دينار أردني: 5٫28780 مقابل الريال الواحد 0٫18912
دينار كويتي:12٫31148 مقابل الريال الواحد 0٫08179
دينار بحريني: 10٫01824 مقابل الريال الواحد 0٫09963
الريال القطري:1٫03039 مقابل الريال الواحد 0٫97051
الدرهم المغربي: 0٫37147 مقابل الريال الواحد 2٫69455
الجنيه المصري: 0٫12245 مقابل الريال الواحد 8٫16686
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