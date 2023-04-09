شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، إذ حيرت الجمهور بسبب هروب جوري بكر والتي تلعب دور وداد زوجة سيد العمدة، وزواجها، من منذر ريحانه الذي يجسد دور شوقي فتح الله عدو جعفر العمدة، ضمن منافسات مسلسلات رمضان 2023.

وتضمنت أحداث الحلقة السابعة عشرة من مسلسل جعفر العمدة، خروج الفنان منذر ريحانة الذي يلعب دور شوقي شقيق كارم من السجن حيث احتفل بخروجه وسط أهل حارته، أثناء غياب جعفر العمدة في شهر عسل لزوجته دلال الفنانة زينة.

وطلب شوقي من متعهد الأفراح تجهيز الفراشة غدا لإقامة فرحه الخاص، كما اشتملت على مفاجأة شوقي بزواجه على وداد زوجة سيد شقيق جعفر العمدة.

ويعد زواج وداد من شوقي رغم زواجها من سيد مفاجأة للجمهور، حيث لم يطلقها للزواج من آخر، إذ انتهت الحلقة على صدمة سيد أمام الكوشة الخاصة بزفاف شوقي ووداد.