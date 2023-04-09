أكد لاعب النادي الأهلي السابق حسين عبدالغني، أن الأهلي مر بمرحلة فراغ إداري كبير، ومشاكله من الأهلاويين أنفسهم.

وقال حسين عبدالغني، عبر برنامج “مراحل” مع علي العلياني، أن الأهلي يعبث به منذ 5 سنوات، لافتًا إلى أنه له تركيبة خاصة ومن الأندية الذي يكون به رمزًا وحوليه بعض الأشخاص يعملون.