كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: طبيب تخدير عام، طبيب جراحة تجميلية، طبيب أمراض الكلى، طبيب جراحة المخ والأعصاب، طبيب أطفال/ رعاية أولية، طبيب أطفال عام، أخصائي العناية المركزة للبالغين، محلل أعمال أول، طبيب أمراض جلدية، منسق الحالة/ رعاية المرضى المنومين، طبيب أخصائي جراح القلب والصدر، طبيب تخدير.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 8 إبريل 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي