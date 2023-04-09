قام نظام الملكية الفكرية، بمنح الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة ومن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص وذلك لمساندة المفتشين في آداء مهماتهم في بلاغات سرقات الملكية الفكرية.

وأوضحت مسودة النظام التي سيتم اعتمادها خلال 90 يوماً القادمة، أن الهدف من النظام تحسين البيئة التشريعية للملكية الفكرية وتحديد المبادئ العامة.

وتختص الملكية الفكرية في المملكة على ـ12 مجالاً مسؤولة عن حمايتها؛ منهم: حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة له والاختراعات والتصاميم الصناعية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة.

جدير بالذكر أن النظام يهدف إلى تحقيق التناغم والانسجام بين الأنظمة التخصصية، وتعزيز الوضوح والشفافية في الإجراءات المتصلة بالملكية الفكرية بما يحقق أهداف الهيئة؛ وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.