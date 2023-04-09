أكد الناقد الرياضي محمد الدهش أنه بعد خسارة ⁧‫الهلال‬⁩ أمس، أصبح الدوري منحصر بين ⁧‫الاتحاد‬⁩ والنصر‬⁩ لأن الشباب لا يملك النفس الطويل .

وقال الدهش خلال مداخلة على برنامج أكشن مع وليد:” والهلال رب ضارة نافعة للتركيز على آسيا”، مُشيرًا إلى أنه يوقع فوز الاتحاد والنصر في الجولة القادمة.

وأوضح أن الهلال لن يكون منافس للدوري هذا الموسم، لافتًا أن المنافسة ستبقى بين الاتحاد والنصر .