أكد الناقد الرياضي محمد الدهش أنه بعد خسارة الهلال أمس، أصبح الدوري منحصر بين الاتحاد والنصر لأن الشباب لا يملك النفس الطويل .
وقال الدهش خلال مداخلة على برنامج أكشن مع وليد:” والهلال رب ضارة نافعة للتركيز على آسيا”، مُشيرًا إلى أنه يوقع فوز الاتحاد والنصر في الجولة القادمة.
وأوضح أن الهلال لن يكون منافس للدوري هذا الموسم، لافتًا أن المنافسة ستبقى بين الاتحاد والنصر .
محمد الدهش : بعد خسارة #الهلال أمس أصبح الدوري منحصر بين #الاتحاد و #النصر لأن الشباب لا يملك النفس الطويل .. والهلال رب ضارة نافعة للتركيز على آسيا .. وأتوقع فوز الاتحاد والنصر في الجولة القادمة #أكشن_مع_وليد
https://t.co/wlLYDrcVpW
#Shahid
#MBCAction pic.twitter.com/9BQ4jjsLOs
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 8, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً