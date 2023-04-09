تنفذ الصين مناورات لليوم الثاني على التوالي، في محاكاة لضرب أهداف داخل جزيرة تايوان، خيم التوتر الأمني إلى جانب السياسي، على مضيق تايوان، اليوم الأحد.

وصرح مصدر مطلع أن نحو 20 سفينة عسكرية، منها نحو عشر سفن صينية وعشر سفن تايوانية، تتواجد وجها لوجه بالقرب من الخط الأوسط لمضيق تايوان.

وأفاد أن الصين أجرت محاكاة لشن هجمات على أهداف عسكرية أجنبية قبالة الساحل الجنوبي الغربي لتايوان، اليوم، وفق ما نقلت رويترز.

وبدأت الصين منذ يوم السبت تدريبات في مضيق تايوان على “تطويق كامل” للجزيرة، وفق ما ذكر التلفزيون الحكومي، في اليوم الأوّل من تلك المناورات العسكرية التي ستستمرّ حتّى الاثنين.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع التايوانية، أن الصين تواصل تدريباتها العسكرية وأرسلت عدة طائرات، مضيفة أنها رصدت 9 سفن حربية و58 طائرة صينية حول الجزيرة في اليوم الثاني من المناورات، مشددة على أنها تراقب الأنشطة الصاروخية الصينية، وأن قواتها الجوية على درجة عالية من اليقظة.