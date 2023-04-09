تشكل المظلات الموجودة في ساحات المسجد النبوي الشريف، منظرًا هندسياً جميلاً يمتزج فيه روعة؛ لتوفير الراحة والاطمئنان، وحماية المصلين من أشعة الشمس ومخاطر الانزلاق والسقوط أثناء هطول المطر.

ويعد مشروع تظليل ساحات المسجد النبوي الذي يتألف من 250 مظلة متحركة تم تريكبها في أرجاء الساحات المحيطة بالمسجد باتجاهاته الأربعة،

ويعتبر مشروع تظليل ساحات المسجد النبوي واحدا من الأعمال التي هيأتها المملكة للعناية بضيوف وزوار المسجد، حيث يهدف المشروع إلى توفير الراحة والاطمئنان.

وتتضمن أجزاء المظلة أذرعا مغطاة بألياف كربونية زجاجية كسيت بزخارف من الفسيفساء، صمّمت بمواد ذات كفاءة عالية من بينها النحاس المطلي بالذهب.