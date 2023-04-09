أفادت مصادر صحفية، بأن لاعب الهلال المحترف الكولومبي جوستافو كويلار، تنتظره عقوبة الإيقاف مباراتين من قِبل لجنة الانضباط، وفقًا للمادة 48 من “اللائحة”، وذلك بالإضافة إلى الغرامة بـ 20 ألف ريال.

وقالت المصادر أن حكم المباراة ماجد الشمراني، دوَّن في تقريره عبارة “سلوك مشين” في شرحه لحالة طرد كويلار، بعد اشتباكه مع لاعب الشباب، الجابوني أرون بوبيندزا.

وقام حكم مباراة الهلال والشباب بإشهار البطاقة الحمراء للمحترف الكولومبي بصفوف الهلال كويلار في الدقيقة 76 بعدما فقد كويلار السيطرة على أعصابه بعد كرة مشتركة مع مهاجم الشباب أرون بوبيندزا ليعود ويشتبك معه في الملعب.

والجدير بالذكر أنه بناء على عقوبة الإيقاف سيغيب اللاعب الكولومبي عن مواجهتَي الطائي والباطن المقبلتَين دوريًّا، ويعود أمام النصر في “ديربي الرياض”، لحساب الجولة الـ 24، في 18 إبريل الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي.