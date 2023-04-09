أكد الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، على انحسار الحالة الممطرة على عدة مناطق.

وقال عبدالعزيز الحصيني، أنه متوقع انحسار الحالة الممطرة السادسة عشر على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وأجزاء من الشمالية وتبوك والجوف وأقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض والقصيم بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة.

وأوضح “الحصيني” أنها قد تكون غزيرة مع فرصة سيول وحبات برد على مكة والطائف ورابغ وشرق وشمال جدة القريب وجنوب وغرب منطقة المدينة مساء الأحد 18 رمضان.

وأشار إلى أن من منتصف ليلة الاثنين 19 رمضان تغزير على جنوب وغرب منطقة المدينة تمتد الغزارة إلى منطقة الباحة وشرق الليث مع فرصة سيول مع رياح مغبرة.