أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.6 % عند 10966 نقطة (+ 60 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2022، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.1 مليار ريال.

وارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 76.70 ريال.

وصعد سهم المراعي، بنسبة 3 %، عند 58.50 ريال، وبتداولات بلغت نحو 900 ألف سهم، وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الأول 2023 إلى 635 مليون ريال وبنسبة 51 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

وتصدرت أسهم تهامة للإعلان، والكثيري، ودور، وأسواق المزرعة، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %.

وأغلق سهما أسمنت نجران، وأسمنت الجنوبية، عند 15.10 ريال (+ 8 %) للأول و54.00 ريالا (+ 6 %) للثاني.

في المقابل، تراجعت أسهم أمريكانا، وعطاء، والمواساة، وبن داود، وعلم، وسابتكو، بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق الرياض ريت، عند 9.09 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات.