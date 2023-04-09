أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن ⁧استدعاء 2,106 مركبات مرسيدس “G-CLASS” موديلات 2018 – 2022.

وجاء ذلك لخلل في تثبيت ضفيرة أسلاك المحور الأمامي قد تؤدي إلى توقف عمل نظام مانع انغلاق الفرامل ونظام الثبات الالكتروني، مما يزيد من خطر وقوع حادث.