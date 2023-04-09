أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن استدعاء 2,106 مركبات مرسيدس “G-CLASS” موديلات 2018 – 2022.
وجاء ذلك لخلل في تثبيت ضفيرة أسلاك المحور الأمامي قد تؤدي إلى توقف عمل نظام مانع انغلاق الفرامل ونظام الثبات الالكتروني، مما يزيد من خطر وقوع حادث.
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن استدعاء 2,106 مركبات مرسيدس “G-CLASS” موديلات 2018 – 2022.
وجاء ذلك لخلل في تثبيت ضفيرة أسلاك المحور الأمامي قد تؤدي إلى توقف عمل نظام مانع انغلاق الفرامل ونظام الثبات الالكتروني، مما يزيد من خطر وقوع حادث.
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