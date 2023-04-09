كشفت شرطة مدينة هامبورج الألمانية، اليوم الأحد، عن اشتعال حريق بدأ الساعة ٤ ونص صباحاً – بالتوقيت المحلي- في نقطة توقف شاحنات والمواد المنبعثة هي كبريت الهيدروجين.

وأفادت مصادر صحفية بتسرب مادة كبريت الهيدروجين في دخان حريق هامبورغ.

ولفتت المصادر ذاتها بوقوع انفجارات بمكان الحادث، وهو ليس بعيدًا عن مركز المدينة، فيما أكدت سلطات الطوارئ أن الحريق خطر جدًا على السكان.

وأوضحت مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الإجتماعي، دخان كثيف أسود يغطي المنطقة بكثافة منذ ساعات فجر اليوم، فيما كانت ألسنة اللهب مشتعلة بشكل كبير في المكان.

وعلى الفور بدأت الشرطة التحقيق في الحريق لمعرفة أسبابه.، عن اندلاع حريق ضخم في منشأة تخزين، مشيرة إلى احتمال تصاعد مواد كيماوية مع الدخان.

وأشار متحدث باسم الشرطة إلى إنه تم إجلاء نحو 140 شخصًا وإنه لا يمكن على الفور تحديد مدى خطورة الوضع، لافتًا أن سحابة من الدخان تتحرك صوب وسط المدينة.