تعتبر نيسان R32 سكاي لاين جي تي ار واحدة من أيقونات السيارات الرياضية اليابانية، والتي تتميز بمحرك سداسي الأسطوانات تربو مع قدرات رياضية مذهلة، ولكن بالرغم من تميزها الميكانيكي تحولت لتعمل بمنظومة حركة كهربائية بالكامل.

وأعلنت نيسان اليابان في تغريدة عن سيارة R32 سكاي لاين جي تي ار باللون الرمادي، والتي سوف يتم تحوليها لتعمل بمنظومة حركة كهربائية بالكامل، وتظهر السيارة في التغريدة بحالتها الأصلية للمصنع مع بعض أثار الاستخدام البسيطة في داخلية السيارة.

وتتميز نيسان R32 سكاي لاين جي تي ار بمحرك RB26 الأيقوني بـ 6 أسطوانات بسعة 2.6 لتر توين تربو بقوة 276 حصان مع 352 نيوتن متر من عزم الدوران.

ومن الجدير بالذكر أن فكرة مشروع تحويل R32 إلى سيارة كهربائية بالكامل جاءت من مهندس يعمل لدى شركة نيسان بسبب حبه الزائد لهذه السيارة.