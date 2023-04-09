كشفت أمانة منطقة الرياض، عن توفر وظائف شاغرة في بلدية محافظة الدلم عبر (جدارات) بالمرتبة (السابعة) .

وأوضحت الأمانة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مهندس مدني مساعد.

2- مهندس معماري مساعد.

3- مخطط مدن.

وأفادت بأن الشروط المتوفرة كالتالي:

1-أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.

2- اجتياز الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد للجامعيين (رجال / نساء) للمرتبة السادسة والسابعة والثامنة للمسميات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

3- قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.

4- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/09/18هـ الموافق 2023/04/09م، من خلال الموقع .