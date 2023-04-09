أوضح الشيخ الدكتور عبدالله المطلق عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الرد على سؤال أحد الأشخاص حول فضل زيارة المريض حتى إذا كان في غيبوبة.

وقال المطلق خلال لقائه على برنامج فتاوي المُذاع على قناة السعودية: ‬” أن الشخص الذي يزور المريض يكسب فضل الزيارة حتى وإن كان المريض في غيبوبة.”

وأضاف:” أن من مقويات الأخوة الإسلامية ذكر الشخص بالخير”، لافتًا أنه عند زيارة المريض يجب الدعاء له بالشفاء.