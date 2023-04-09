ستقدم إدارة النادي الأهلي استئنافها الرسمي خلال الأيام المقبلة، إلى محكمة التحكيم الرياضي “كاس” على حُكم الاتحاد الدولي لكرة القدم القاضي بمنح لاعب الفريق السابق، البرازيلي دانكلير بيريرا، كامل مستحقاته المالية الخاصة بالموسم الثاني في عقده.

ويستند الأهلي في طلبه إلى “إيميل” رسمي، تلقَّاه المدافع من قِبل إدارة ماجد النفيعي السابقة بعد نهاية موسمه الأول مع الفريق، يفيد برغبة النادي في عدم تفعيل بند التمديد موسمًا جديدًا، وأن عليه البحث عن فريق آخر.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن الأهلي وضع تاريخًا محدَّدًا في العقد ذاته، مفاده “في حال تم إخبار اللاعب قبل انقضاء الموعد المحدَّد بعدم التجديد، يلغى تفعيل بند الموسم الثاني.

وفي السياق، أكدت أن المدافع البرازيلي، تبقَّت له مستحقاتٌ ماليةٌ من الموسم الماضي، وفي حال تمَّ سدادها، ستُغلق القضية بشكل كامل دون تشكيل تهديد على النادي بإصدار عقوبات إضافية عليه من قِبل “فيفا”.

والجدير بالذكر أن دانكلير كان قد وقَّع عقدًا مع الفريق الجداوي لمدة موسم واحد، مع أفضلية التمديد لموسم آخر، صيف 2022.