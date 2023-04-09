أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، أن مرتزقة المعرفة والفكر والإعلام شوهوا الإبداع والحريات.

وقال العيسى خلال استضافته استضافته في برنامج “بالتي هي أحسن” إن “للمعرفة والفكر والإعلام رسالة عظيمة، رسالة لسياج الأمانة والمسؤولية والشرف، وبسبب احتمالية الإخلال بالسياج الأخلاقي، نجد ما يسمى بمواثيق الشرف المهني فضلًا عن المسؤولية القانونية من أجل ضبط الأمور”.

وأضاف أن هناك من لهم أجندات ظاهرة أو مستترة (غير أخلاقية)، وهناك من يمكن أن نطلق عليهم مُرْتَزِقَة المعرفة والفكر والإعلام، وهم كثير اليوم، ويحملون شعار الحريات والإبداع، لكنهم شوهوا الحريات والإبداع.

وأكد على أن الجميع مع الإبداع، لكن الشرع والمنطق يدعو للحريات المشروعة والمنضبطة وليس المنفلتة.