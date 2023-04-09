كشفت صور جديدة عن التصميم الأقرب للواقع لسلسلة أيفون 15 برو المنتظرة من شركة أبل.

وذكر موقع 9to5Mac التقني الشهير أنه وصل إلى التصميم النهائي للهاتف من خلال جمع العديد من المعلومات من خلال مصادر متعددة.

وأكد أن هذا هو أقرب تصميم حتى الآن لهواتف سلسلة “آيفون 15 برو”، حيث تداولت التسريبات الأخيرة أن الجهاز سيأتي مع ترقية كبيرة، وأن التغيير الأكبر هو غلاف جديد تمامًا من التيتانيوم بتصميم ذي حواف مستديرة.

كما كشفت التسريبات أن ابل ستعمل مرة أخرى على زيادة حجم الكاميرات، وهو ما يتضح من مربعها الأكبر وحتى بروز أغطية العدسات التي ظهرت خارج الغطاء بشكل كبير جدًا.