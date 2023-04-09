روى مسؤولون تجاربهم في التواصل الفوري مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقال أمير منطقة عسير، صاحب السمو الأمير تركي بن طلال، إنه تلقى اتصالات من الديوان الملكي بأن ولي العهد يطلب لقائه، فذهب لقصر الأمير حيث استقباله سموه بحفاوة كعادته، وأبلغه بأنه صدر توجيه بتكليفه نائب أمير منطقة عسير، وإنشاء هيئة تطوير عسير وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “حكاية وعد” المذاع على قناة mbc.

وأضاف أن ولي العهد أبلغه بسهولة وإمكانية التواصل معه في وقت، فيما ذكر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أن ولي العهد خلق موائمة كبيرة بين الجهات الحكومية، وألغى الحواجز بين هذه الجهات ما أدى لسهولة التواصل بينهم.

ولفت إلى أنه أرسل رسالة لولي العهد طلب فيه التحدث معه بشأن موضوع البطالة، مشيرا إلى أن ولي العهد تواصل معه بعد أقل من نصف ساعة من إرسال الرسالة، فشرح له الأمر وعقدوا اجتماع في اليوم الثاني وتمكنوا من اتخاذاجراءات فعلية لمعالجة هذا الملف، مشيدا بسرعة تواصل مع ولي العهد.

كما ثمن مستشار في الديوان الملكي، نزار العلولا والرئيس التنفيذي لمجموعة بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو، سرعة التواصل مع ولي العهد وسهولته، لافتين إلى أنه يمكن التواصل مع سموه برسالة وأن سموه يتفاعل معها ويجيب عليها بشكل سريع.