توفي الفنان السوري البارز فائق عرقسوسي، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 69 عاما؛ بعد صراع مع المرض.

وولد الفنان عرقسوسي في دمشق، في 3 يونيو عام 1954 بحي الشاغور، وتخرج في معهد الفنون المسرحية بالقاهرة، وله العديد من المسلسلات التلفزيونية.

ويعتبر الراحل من أبرز نجوم سوريا الذين شاركوا في عدد من الأعمال السورية، ومنها مسلسل “حارة نسيها الزمن”، كما قدم شخصية عمر بالجزء الثاني من المسلسل الشهير “أبو كامل”، وشارك أيضا في مسلسل “ما ملكت أيمانكم” بشخصية الأستاذ معروف والذي أثار جدلا واسعا وقت عرضه.

وشارك عرقسوسي في مسلسل “عروس بيروت” الذي استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي.